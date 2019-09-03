Британский клуб добавил стрип-бар в свою «семью», разгневал фанатов и сдал назад

Британский регбийный клуб «Ворсинг» объявил о заключении спонсорского контракта со стриптиз-баром Platinum Lace Brighton, чем вызвал гнев своих фанатов. Об этом пишет The Sun.

В анонсе пресс-служба «Ворсинга» поприветствовала Platinum Lace Brighton в их «семье», а также опубликовала фотографию баннера, на котором была изображена полуобнаженная девушка. В комментарии под публикацией в Facebook пришли поклонники команды, которые раскритиковали заключение сделки. В частности, болельщики указали на то, что рекламу увидят дети. Некоторые также поинтересовались, будут ли теперь на играх «Ворсинга» работать маскоты.

Позднее клуб объявил о расторжении контракта со стриптиз-баром, а также поблагодарил за участие всех, кто прокомментировал новость о заключении контракта.

«Ворсинг» выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.

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