Любовь к футболу довела россиянина до голодовки

Россиянин Константин Литвинов объявил голодовку из-за неудачного выступления красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Новости без вранья».

Литвинов заявил, что разочарован игрой «Енисея» в Футбольной национальной лиге: красноярцы не могут выиграть 10 матчей подряд и занимают последнее место в турнирной таблице. Фанат отметил, что болеет за клуб с 1988 года и «поражается безволием команды» и нежеланием спортсменов играть.

Болельщик добавил, что объявляет голодовку до следующего матча команды. «Если "Енисей" не выиграет, я продолжу голодовку. Может быть, меня увидят футболисты. Футболисты, помните, что из-за вас кто-то сейчас голодает. Если вы не будете побеждать, то я умру. Я жду вашей победы», — подытожил он.

Руководство «Енисея» пока не комментировало заявление Литвинова.

В следующем туре красноярцы встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится 7 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!