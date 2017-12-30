Вторую футбольную лигу России посчитали самой сложной в Европе

Помощник главного тренера красноярского клуба «Енисей» Егор Титов рассказал о сложностях Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Слова специалиста приводит «Советский Спорт».

«Турнир ФНЛ — самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелетов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно», — заявил Титов.

Тренер отметил, что необходимых для восстановления организма 72 часов у футболистов лиги не бывает. «И не только у "Енисея", а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в 6-7 городов, где проходят матчи ФНЛ: Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск», — отметил он.

Однако, по словам специалиста, футболисты не жалуются на ситуацию: «У нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов»

41-летний Титов завершил профессиональную карьеру футболиста в 2010 году. В сезоне-2015/16 он стал помощником главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева. В 2017 вместе с Аленичевым ушел в «Енисей».

Красноярский клуб лидирует в ФНЛ, имея в активе 56 очков. На втором месте расположился «Оренбург» с 54 очками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!