Родители российских школьников получили записки из 90-х

Ученикам одной из школ в Брянской области выдали записки для родителей с перечнем овощей, которые необходимо принести для питания детей в столовой. Фотография записки опубликована на Pikabu.

Пост со снимком разместил пользователь с ником leo.lu. В записке предлагается принести в школу полцентнера картофеля, шесть килограммов капусты и по три килограмма моркови, лука и свеклы. В записке есть место для фамилии, имени, отчества родителя и его подписи.

В комментариях один из пользователей отметил, что система с доставкой овощей в школы практиковалась в 1990-е. «У каждого ребенка свой список, кто-то овощи, кто-то крупы», — написал Pofinik. Другой юзер — FeyfolkenKM — предположил, что такое количество картофеля могут «растащить» учителя.

В какой конкретно школе распространяют такие записки, не указано. Известно, что она находится в Почепском районе.

В июле премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал вкуснее и качественнее кормить школьников. По его мнению, питание детей должно быть нормальным и здоровым.

В феврале стало известно, что в российских школах запустят общественный мониторинг питания учеников. Детский омбудсмен Анна Кузнецова подчеркнула, что предметом особого внимания станут проблема невкусной еды и разных столов для детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



