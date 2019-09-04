Иран потребовал у Европы миллиарды в обмен на мирное поведение

Власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция. Об этом сообщает Reuters.

По словам заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Исламская Республика продолжит отказываться от соблюдения условий, если ей не будет предоставлена кредитная линия объемом 15 миллиардов долларов в течение ближайших четырех месяцев. «Европа должна либо купить нефть у Ирана, либо обеспечить его кредитами, эквивалентными доходам от продажи нефти», — приводит агентство его слова.

Ранее, сообщает Reuters, о черновике плана, в котором и была обозначена цифра в 15 миллиардов, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

5 августа сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна готова отказаться от соблюдения всех условий СВПД.

19 июня Иран отказался продлевать сроки ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций, которые включают запрет на торговлю нефтью.

После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.

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