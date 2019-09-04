Россельхозбанк и РЭЦ запустили IT-платформу для акселерационных программ

На V Восточном экономическом форуме была представлена IT-платформа Россельхозбанка (РСХБ) для работы с акселерационными программами, реализуемыми совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ). Программы предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний АПК и вывод их на внешние рынки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Владивостока.

Презентация состоялась во время встречи главы РСХБ Бориса Листова с генеральным директором РЭЦ Андреем Слепневым на полях ВЭФ-2019, в ходе которой обсуждались основные вопросы взаимодействия двух организаций.

«Внедрение IT-платформы позволит вывести реализацию акселерационных программ на новый уровень и кратно расширить список участников. Уверен, что данный проект поможет российским сельхозтоваропроизводителям и будет способствовать как увеличению объемов экспорта аграрно-промышленного комплекса, так и увеличению количества экспортеров», — отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«АПК — один из драйверов роста несырьевого экспорта в прошлом году — 25,8 миллиарда долларов. Акселерация будет способствовать более активному выходу на внешние рынки именно малого и среднего бизнеса. Во всех наших акселерационных программах, которые мы реализуем в партнерстве с ведущими финансовыми институтами, международными компаниями и государственными органами власти, принимает участие сегодня более 300 российских компаний. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше участников проекта достигли главной цели — заключили твердые экспортные контракты и вышли на международные рынки», — рассказал глава РЭЦ Андрей Слепнев.

Россельхозбанк стал одним из первых партнеров Российского экспортного центра в программах экспортной акселерации российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации программы акселерации для российских экспортеров АПК были достигнуты в ходе инвестиционного форума в Сочи в 2019 году с целью исполнения задач, поставленных Указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».