Задержан обокравший Бондарчука и Миронова россиянин

Сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего телефоны из гримерок Федора Бондарчука и Евгения Миронова. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что в совершении преступления подозревается ранее судимый за аналогичные деяния житель Москвы. Он заключен под стражу. Стоимость двух украденных им телефонов составила более 130 тысяч рублей.

О краже телефонов из гримерок Бондарчука и Миронова сообщалось 29 августа. Вор беспрепятственно зашел на съемочную площадку программы «Кино в деталях» и пробыл там около часа. Его приняли за члена съемочной группы.

Бондарчук первым заметил пропажу своего iPhone X, после чего в студию вызвали сотрудников полиции. Позже выяснилось, что пропал и телефон Миронова.

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