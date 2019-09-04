Письмо в бутылке проплыло больше тысячи километров и нашло своего адресата

Жители Уэльса, Великобритания, нашли на пляже послание в бутылке, выброшенное в океан супружеской парой из Германии. Об этом сообщает издание Wales Online.

Эмма Рис с мужем Стивеном и дочерью Эбби гуляли по побережью валлийской деревни Пембри и заметили в песке винную бутылку с красной лентой. Внутри лежала записка, написанная немецкой парой 22 октября 2015 года.

«Авторы письма указали координаты места, где они бросили бутылку. Оказалось, что они были в круизе по Атлантическому океану, — рассказывает Эмма. — Пара оставила контакты, по которым с ними можно связаться. Мы тут же отправили им электронное письмо». Согласно координатам, бутылка проделала путь по воде в несколько тысяч километров.

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Немцы Маркус и Таня, живущие вблизи Кельна, быстро ответили на сообщение. Пара очень обрадовалась, что их послание нашло своего адресата. «Это маленькое чудо, что вы нашли бутылку, — написали они. — Подскажите, пожалуйста, где именно вы ее увидели».

«Как это удивительно, крошечная бутылка путешествовала по Атлантическому океану, — говорит Эмма. — Ей пришлось проплыть тысячи километров, чтобы наконец оказаться на пляже, где мы ее и обнаружили».

Ранее американец Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке времен СССР. Подробнее о необычной находке он рассказал «Ленте.ру», передал привет автору письма и пожелал сообщить ему, что он нашел его записку.

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