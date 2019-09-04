Назван самый быстрый футболист Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк развил самую высокую скорость в Лиге чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Скорость голландца в одном из рывков в полуфинальном матче турнира с «Барселоной» (0:3) составила 34,5 километра в час. Второй результат у полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в матче с «Хоффенхаймом» (2:1) (34,4 километра в час), третий — у защитника «горожан» Кайла Уокера (34,2 километра в час во встрече с «Тоттенхэмом» (2:2)).

Ван Дейк был признан лучшим защитником прошедшего сезона Лиги чемпионов, а также лучшим игроком сезона-2018/2019 по версии УЕФА. Кроме того, голландец претендует на звание лучшего футболиста года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов.

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