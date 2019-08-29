Защитник «Ливерпуля» признан лучшим футболистом сезона

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.
На награду также претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ван Дейк впервые в карьере стал обладателем приза.
В прошедшем сезоне 28-летний голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА и занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.