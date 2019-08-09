Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом

Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шотландец на седьмой минуте матча первого тура против «Ливерпуля» срезал мяч в собственные ворота, открыв счет в игре. На момент публикации новости во встрече идет первый тайм, мерсисайдцы ведут со счетом 3:0. Автором второго гола стал форвард «красных» Мохамед Салах, третий мяч на счету защитника ливерпульской команды Вирджила ван Дейка.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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