В России появится центр ядерной терапии рака по японским технологиям

В Обнинске Калужской области создадут первый в стране клинический центр лечения онкозаболеваний тяжелыми ионами углерода — такую технологию используют в Японии. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает сайт «Будущее России. Национальные проекты».

Соглашение о создании центра подписали на Восточном экономическом форуме Национальный медицинский исследовательский институт (НМИЦ) радиологии Минздрава России и компания Ship Healthcare Group Medical Tourism Japan Co.,Ltd. Клинический центр будет заниматься лечением форм рака, устойчивых для другой терапии. Сам метод был изобретен в Японии, во всем мире насчитывается только 15 центров, где его применяют.

«Мы являемся головным центром по радиологии в Российской Федерации, у нас вся линейка лучевой терапии уже построена, остается только добавить суперуникальную аппаратуру, которая вообще замкнет даже выше, чем самый большой уровень», — рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность от новообразований с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

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