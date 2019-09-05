Россияне оценили идею отменить экзамены в школе

Большинство россиян (58 процентов) высказались против отмены школьных экзаменов. Идею поддержали 28 процентов респондентов. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом подбора персонала SuperJob.

Женщины одобряли отмену экзаменов чаще, чем мужчины, — 31 и 24 процента соответственно. Кроме того, меньше сторонников идеи было среди опрошенных старше 45 лет (18 процентов). Среди россиян моложе 34 лет идею поддержали 32 процента.

По мнению сторонников отмены экзаменов, это серьезный стресс для детей. Противники инициативы считают, что знания необходимо проверять, но стоит пересмотреть форму экзаменов, например, вернув советскую систему.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов. Он считает, что такая проверка знаний убивает в человеке желание учиться и приучают его к системе оценивания, а дети выходят из школы «с инвалидностью». Греф отметил, что его личная цель — «убить» экзамены. Замминистра просвещения Павел Зенькович заявил, что отказ от экзаменов в школах в ближайшем будущем невозможен, потому что другой быстрой системы оценки знаний при устройстве на работу пока нет.

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