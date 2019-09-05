Пропавший в Сирии российский борец с рабством вышел на связь

Лидер общественного движения против рабства и торговли людьми «Альтернатива» Олег Мельников вышел на связь впервые после новостей о его пропаже на территории Сирии. Он опубликовал видеообращение на YouTube.

На кадрах ролика он поблагодарил всех за беспокойство и объяснил, что не мог сообщать о своем местонахождении из-за угрожавшей ему опасности. Он также отметил, что пока его организация не может публиковать данные о проделанной работе, но обязательно сделает это в скором времени.

По словам правозащитника, работа, несмотря на трудности, принесла результаты. «Мы выполнили на 120 процентов свои задачи. Мы помогли тем, кто нуждался в этом (...). Мы сделали очень многое, чтобы пресечь торговлю людьми, использование рабского труда в этом регионе. Мы задержали достаточно большое количество людей, которые причастны к этому. Они понесли наказание», — рассказал Мельников.

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14 августа его помощник Максим Ваганов рассказал журналистам, что Мельников жив, но вынужден скрываться в безопасном месте, поскольку местные банды устроили на него нечто вроде охоты из-за награды, назначенной за его голову.

О пропаже россиянина сообщили 10 августа после того, как он вместе с проводниками направился в Большой Идлиб и трижды не вышел на связь в условленное время.

Волонтерская правозащитная организация «Альтернатива» борется против современного рабства в различных его проявлениях — трудового, сексуального, попрошайнического. Утверждается, что за восемь лет волонтеры освободили более 1,3 тысячи рабов. Организация, среди прочего, пытается вызволить выходцев из России и СНГ из семейного рабства и разыскивает детей, вывезенных на Ближний восток мужьями-арабами без согласия матерей.

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