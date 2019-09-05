Власти захотели узнать о просматриваемых россиянами сайтах

Власти России обсуждают идею создать единую государственную систему учета просмотров контента и показов рекламы в Рунете. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам сотрудников нескольких российских ведомств, в обсуждении принимает участие администрация президента и профильные чиновники. Также были опрошены телевизионные холдинги и интернет-площадки.

Сбор данных интернет-аудитории должен решить управленческие задачи властей. Государство хочет четко понимать, какой контент смотрят россияне в сети, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, говорится в материале.

Система интернет-учета в первую очередь будет учитывать показы российских сериалов и шоу отечественных телеканалов. Однако замминистра связи Алексей Волин выразил мнение, что единый счетчик должен устанавливаться на любой сайт, который зарабатывает на рекламе или продаже контента. Также в счетчике может быть заинтересована Федеральная налоговая служба — для сбора данных о рекламных доходах интернет-компаний.

В настоящее время данные о пользователях и аудитории площадок подсчитывает аналитическая компания Mediascope. При этом рекламодатели часто вынуждены пользоваться сторонними данными площадок или специальных интернет-счетчиков. Онлайн-площадки и интернет-компании неохотно публикуют детальную информацию о пользователях.

По данным издания, собирать данные с новым счетчиком будет все та же Mediascope. Гендиректор компании Руслан Тагиев не прокомментировал эту информацию.

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