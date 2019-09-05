Путин счел странным отказ Японии выдавать визы крымчанам

Москва находит странным то, что Япония не выдает визы жителям Крыма, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 5 сентября.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент делается все возможное, чтобы граждане Японии могли посещать Курильские острова даже без виз. По его словам, японцы не должны чувствовать себя жертвами геополитических событий прошлых эпох.

«Для нас очень странно, что Япония не выдает виз жителям Крыма», — добавил Путин.

Ранее в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании форума, заявил, что Токио упростит получение виз для отдельных групп российских граждан — специалистов, занятых в развитии двухстороннего экономического сотрудничества, и студентов.

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В конце мая Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим. Ранее российский лидер выступал с инициативой установления режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

В феврале сообщалось, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан РФ. Токио не признает легитимность присоединения полуострова к России.

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