Врачи позволили трехлетнему ребенку умирать на руках матери

В английском городе Рейли, графство Эссекс, доктора поставили трехлетней девочке неверный диагноз и погубили ее. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

С начала июня Аоифа Фланаган-Джибб (Aoife Flanagan-Gibb) жаловалась на боли в области живота. Ее мать Эйлиш Фланаган (Eilish Flanagan) водила дочь в больницу 11 раз в течении трех недель. Каждый раз доктора утверждали, что у пациентки обычный запор. «Я чувствовала, что у нее более серьезные проблемы, — говорит женщина. — Боли возникали в разных частях ее тела, но медики ни разу ее не обследовали».

Вскоре врачи обнаружили у Аоифы редкую герминогенную опухоль. «У нее была огромная опухоль в печени, которая перекрывала кишечник, — объяснила Фланаган. — Мы понимали, что находимся в безвыходной ситуации». Доктора предупредили, что лечение не спасет девочку, поскольку болезнь прогрессировала. «Было слишком поздно, — добавила мать. — Они просто не дали нам шансов для борьбы».

7 июля Аоифа внезапно скончалась в больнице на руках у безутешной Фланаган. У ребенка остановилось сердце. Теперь женщина открывает первую в Великобритании благотворительную организацию по борьбе с герминогенными опухолями, цель которой рассказать людям о симптомах, диагностике и последствиях редкой и смертельно опасной болезни.

Ранее сообщалось, что в Англии мальчик умер от воспаления легких после того, как врач не смог поставить ему верный диагноз. Терапевт не распознал начавшийся у пациента сепсис, что привело к гибели ребенка.

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