На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По данным издания, чиновники объяснили свои действия тем, что это еще не торжественное открытие, а «торжественное завершение строительства садика», и он откроется через несколько месяцев. К дошкольному учреждению пришли около 20 мам с детьми. К ним вышел руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин.

«Мы сказали, что тоже хотим посмотреть, как там внутри. Он [Хабибуллин] замялся и говорит, мол, не надо нам туда идти, там еще рабочие ходят, недоделки устраняют, грязно», — рассказала одна из мам Айгуль Мухаметзянова. Поговорив с родителями, руководитель исполкома отправился обратно в садик.

Уже на следующий день на местных телеканалах показали репортаж с церемонии открытия детского сада. В «Золотую рыбку» приехали чиновники, среди которых глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Более того, на мероприятии в учреждении присутствовали дети, которые, в частности, встречали властей хлебом и солью, танцевали и мастерили поделки за столами. «Но если никого из нас туда не пустили, получается, что там были какие-то подставные дети, для показухи», — добавила Мухаметзянова.

На вопрос журналистов «Вечерней Казани», почему мамам с детьми не дали поучаствовать в торжестве, Хабибуллин ответил, что организаторы мероприятия были обеспокоены их безопасностью. «Там ведь даже во время мероприятия были рабочие, доделывали какие-то мелочи. А мамы были с малышами, не дай бог, с детьми бы что-то случилось. Поэтому мы на себя не стали брать такую ответственность», — пояснил чиновник. По его словам, «подставные дети», присутствующие на мероприятии — ребята из местного ансамбля, которые «исполнили два номера и уехали».

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