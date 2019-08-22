Украинский мэр похвастался ремонтом туалета без кабинок в детсаду

Жители города Олешки Херсонской области Украины пристыдили мэра Дмитрия Воронова, похваставшегося ремонтом туалета в детском саду №7. Публикация появилась на странице градоначальника в Facebook.

«Вовремя завершен ремонт санузлов в ДУЗ №7 (дошкольном учебном заведении — прим. «Ленты.ру») города Олешки», — говорится в подписи к публикации.

Пост в социальной сети сопровождается фотографиями ремонта, о котором пишет Воронов. На снимках можно увидеть, что унитазы не отделены специальными кабинками. Этим фактом были удивлены украинские пользователи Facebook. «Интересно, а вас не смутило бы, если бы вот так ваша дочь сидела на унитазе рядом с чьим-то мальчиком? Или, наоборот, ваш сын рядом с чьим-то мальчиком или девочкой», — написала Nastka Fedchenko.

«Дмитрий Воронов, вы уже опробовали данный open space?» — прокомментировал, в свою очередь, Anton Matyukhin.

Некоторый жители обратили внимание, что «крышка на унитаз одна на всех». В садике также оборудована душевая кабина, но она открытого типа.

Глава города пока никак не прокомментировал инцидент.

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