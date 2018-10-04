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Украинского политика облили кровью из-за Крымского моста

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Активисты облили мэра украинского города Гнивань (Винницкая область) Владимира Кулешова красной жидкостью в рабочем кабинете. Они обвинили градоначальника в коррупции и покровительстве Гниванскому карьеру, который якобы продавал сырье для строительства Крымского моста. По словам политика, в него плеснули кровью, отмечает издание «Вiнниця.info».

«Это была какая-то кровь, не краска. Залили весь кабинет. Таким образом повредили коммунального имущества где-то на тысяч 25: залили компьютер, документы, вышитый портрет [Тараса] Шевченко, флаг», — рассказал Кулешов.

Мэр подчеркнул, что у Гниванского карьера нет никаких договоренностей о поставках с российскими компаниями. «Они продают сырье в Молдову, Приднестровье, Украину, Белоруссию, а в Россию щебенку продавать перестали. (...) Прямых поставок Гниванский карьер в Россию не осуществляет. Это придумали, чтобы скомпрометировать предприятия», — отметил он, комментируя причины недовольства общественников.

Фотографии из кабинета активисты выложили в сеть. «Неизвестные мне люди забежали и облили его кровью. Кулешова облили с головы до ног со словами: "Ты *** (оскорбление)! Мы не дадим торговать на крови наших защитников!"», — написал в Facebook участник украинского общественного объединения «Народная воля» Андрей Вербецкий.

Крымский мост через Керченский пролив соединил Керченский и Таманский полуостровы через остров Тузла и Тузлинскую косу. Сооружение длиной 19 километров стало самым протяженным в России. Мост строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

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