Мэр Днепра признался в невозможности запретить российские песни в городе

Мэр украинского города Днепра (до переименования назывался «Днепропетровск») Борис Филатов заявил, что решение о запрете российских песен на территории города не будет принято. Об этом он написал в своем Facebook.

«На сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов, даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. Во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», — отметил он.

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Предложение запретить песни российских исполнителей появилось на сайте городского совета 4 сентября. По задумке авторов предложения, песни как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины», должны будут исчезнуть из общественного транспорта, учреждений культуры и отдыха, гостиниц, ресторанов и других общественных мест.

29 июля стало известно, что украинская детская писательница Лариса Ницой ввела украиноязычный режим в детском лагере в Карпатах, куда ее пригласили поработать. Тех, кто обращался к детям на русском языке, было решено штрафовать. Между собой дети могли разговаривать на любом языке, а за публичные выступления на украинском детей поощряли дополнительными конфетами.

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