В украинском городе решили запретить российские песни

В украинском городе Днепр (до переименования назывался «Днепропетровск») решили запретить песни российских исполнителей. Проект постановления доступен на сайте городского совета.

Городские власти Днепра собираются запретить воспроизведение песен в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах. Запрет коснется песен как российских артистов, так и украинских исполнителей, поддерживающих «российскую вооруженную агрессию против Украины».

Материалы по теме На рідну мову Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей

При подготовке этого постановления власти Днепра руководствовались Конституцией и сложившейся на Украине общественно-политической ситуацией, говорится в сообщении на сайте горсовета. Проверять, как выполняется решение, будет инспекция по благоустройству.

Ранее из-за российской песни пострадала заведующая районным отделом культуры в Кривом Роге Днепропетровской области Валентина Игнатова. Во время празднования Дня Победы в этом году, организацию которого курировала Игнатова, прозвучала песня авторства официального представителя российского МИД Марии Захаровой «Верните память», посвященная российским солдатам в Сирии. Это стало поводом для увольнения чиновницы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!