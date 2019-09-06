Путин назвал гиперболой тюремное наказание за кражу двух ведер картошки

Президент России Владимир Путин назвал преувеличением уголовное наказание в виде нескольких лет лишения свободы за кражу двух ведер картошки, приведенное ему для сравнения с санкцией за незаконную добычу золота. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

Глава совета директоров концерна «Арбат», председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский, который присутствовал на встрече президента с представителями общественности в рамках Восточного экономического форума, попросил ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. Он, в частности, указал на действующие в настоящее время небольшие штрафы за незаконную добычу больших объемов золота.

«Я приведу пример — может, об этом вам и не докладывают: если человек украл два ведра картошки, он получает от трех до пяти лет тюрьмы», — сказал он.

«Я думаю, что это гипербола, художественное преувеличение», — ответил Путин.

Басанский уточнил, что выразился образно. «Вы тогда поясняйте», — посоветовал ему глава государства.

Глава ассоциации привел в пример ситуацию, когда черный копатель добыл золота на сумму менее двух миллионов рублей, за что его наказывают штрафом в пять тысяч рублей. «Дисбаланс понимаете какой: накопал золота почти на 1,999 миллиона, рубля не хватит — пять тысяч штрафа», — подытожил Басанский.

Ранее сообщалось, что в ходе той же дискуссии Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото. «Я не буду говорить "лучше вы к нам", я приеду», — заявил президент в ответ на приглашение Александра Басанского.

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