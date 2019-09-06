Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото. Об этом российский лидер заявил на Восточном экономическом форуме в пятницу, 6 сентября, передает РИА Новости. Видео с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В ходе форума представитель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский предложил Путину попробовать себя в роли золотодобытчика. «Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», — заявил он. «Я не буду говорить "лучше вы к нам", я приеду», — ответил президент.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября.

Ранее в ходе встречи Путин назвал Камчатку самым красивым в России местом. Он пообещал поддержать единственный в стране музей вулканов «Вулканариум», который занимается благотворительными мероприятиями.

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