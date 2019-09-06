Путин назвал самое красивое место в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает самым красивым местом в России Камчатку. Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал полуостров бриллиантом и признался, что не видел в мире ничего более красивого, чем Камчатка. Президент пообещал поддержать единственный в России музей вулканов «Вулканариум», который занимается благотворительными мероприятиями.

Основатель музея Сергей Самойленко в ходе Восточного экономического форума рассказал, что музею требуется федеральная поддержка, поскольку социальные проекты часто не окупаются. Путин поблагодарил его за общественно важную деятельность и рассказал, что ведомства готовят список направлений деятельности в этой сфере, которые получат особую поддержку. Также президент пообещал обсудить этот вопрос со специалистами из Русского географического общества.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября.

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