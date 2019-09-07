Вышинский заявил о возвращении на Украину

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который 7 сентября прибыл в Москву в рамках российско-украинского обмена заключенными, в ближайшее время вновь отправится в Киев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность», — сказал журналист. По его словам, следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября, однако точная дата его визита на Украину будет определена после консультации с адвокатами и секретариатом суда.

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Также Вышинский заявил, что продолжит заниматься журналистикой.

Обмен заключенными между РФ и Украиной начался утром 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Помимо Вышинского, в Москву отправился экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, которого считают ценным свидетелем по делу о сбитом над Донбассом малайзийского «Боинга». Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

Вышинского отпустили из украинского СИЗО под личное обязательство в конце августа. Журналист находился под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене. По версии украинского следствия, в 2014 году журналист в Крыму агитировал за присоединение полуострова к России, а затем якобы оказывал информационную поддержку ДНР. За свою деятельность, как полагали украинские спецслужбы, Вышинский тайно получал деньги из России. Сам журналист неоднократно отрицал свою вину. В 2015 году Вышинский получил российский паспорт, но не стал отказываться от гражданства Украины.

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