Игорь Крутой продемонстрировал «не самую сильную сторону творческой жизни»

Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал на сцене вместе с музыкантом Егором Кридом. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Крутого.

На кадрах видно, как 65-летний композитор повторяет танцевальные движения за артистом под песню «Крутой». Крутой достаточно быстро сдается и смущенно прижимает руки к лицу, после чего продолжает кивать под музыку. «Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — шутливо подписал ролик продюсер.

В комментариях поклонники поддержали композитора и обвинили его в излишней скромности. «Вы и без танцев Крутой», — написала продюсеру пользовательница @lovetanya1. «Танцуйте и представьте, что вас никто не видит», — предложила Крутому @atomi_life.

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