Медведев вышел в финал турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. В финале россиянин встретится с победителем пары Рафаэль Надаль — Маттео Берреттини.

23-летний Медведев стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 лет.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он пять раз побеждал на турнирах ATP.

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