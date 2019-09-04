Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Роджер Федерер — Григор Димитров.

23-летний Медведев стал первым россиянином в полуфинале турнира «Большого шлема» с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный. Также он стал самым молодым полуфиналистом турнира с 2010 года.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он пять раз побеждал на турнирах ATP.

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