Медведев выиграл турнир серии Masters и стал пятой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии Masters в Цинциннати. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продлилась час 39 минут и завершилась победой Медведева со счетом 7:6 (7:3), 6:4. 23-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир такого уровня. Неделю назад в финале турнира в Монреале он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

В полуфинале, состоявшемся 18 августа, Медведев в трех сетах (3:6, 6:3, 6:3) обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Призовой фонд турнира в Цинциннати превышал шесть миллионов долларов. Медведев заработает порядка 1,1 миллиона долларов.

Медведев станет первым за девять лет россиянином, попавшим в пятерку сильнейших теннисистов мира. Летом 2009 года в топ-5 поднимался Николай Давыденко.

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