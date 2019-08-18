Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Занимающий восьмую строчку мирового рейтинга Медведев оказался сильнее первой ракетки мира. 23-летний россиянин праздновал победу в тех сетах (3:6, 6:3, 6:3). В финале турнира российскому теннисисту предстоит сыграть против бельгийца Давида Гоффена, который значится 19-й ракеткой мира.

16 августа другой российский теннисист Андрей Рублев переиграл швейцарца Роджера Федерера. Для последнего поражение стало самым быстрым в карьере с 2003 года. Матч продлился 62 минуты. Рублев вышел в четвертьфинал турнира, где уступил Медведеву со счетом 2:6, 3:6.

Медведев четырежды побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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