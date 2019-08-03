Теннисист прислушался к совету болельщицы и победил

Болельщица помогла австралийскому теннисисту Нику Кирьосу одержать победу над словаком Норбертом Гомбосом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Видео появилось в Twitter-аккаунте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. На матчболе Кирьос решил посоветоваться с женщиной на трибуне, как именно ему стоит подавать. Теннист выполнил эйс и побежал обниматься с болельщицей.

В полуфинале Кирьос сыграет со Стефаносом Циципасом. В другой паре за путевку в финал поспорят Даниил Медведев и Петер Гожовчик.

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