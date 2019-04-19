Российский теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира серии «Мастерс. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На соревнованиях в Монте-Карло 23-летний россиянин обыграл сербского теннисиста со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Медведев впервые в карьере пробился в полуфинал турнира, где встретится с соотечественником Джоковича Душаном Лайовичем.

Россиянин в рамках турнира уже обыгрывал представителя топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1/8 финала он сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса. Джокович, по состоянию на апрель 2019-го, — первая ракетка мира, опережающий в рейтинге ATP испанца Рафаэля Надаля. До встречи с сербом россиянин занимал 14-ю строчку рейтинга.

На счету Медведева четыре победы в турнирах ATP в одиночном разряде.

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