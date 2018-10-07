Российский теннисист завоевал крупнейший титул в карьере

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над японцем Кеем Нисикори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио. Результаты размещены на сайте турнира.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Медведев сделал восемь подач навылет и реализовал три брейк-поинта из пяти.

«Я очень рад. Я показал здесь отличный теннис. Я доволен тем, как весь этот год тренируюсь, работаю в зале, как поработал здесь. Это мой самый большой титул, так что я очень рад», — заявил Медведев в интервью ATP.

Теннисист станет первой ракеткой России и установит личный рейтинговый рекорд, поднявшись с 32-й строчки на 22-ю. Для Медведева это третья победа в финалах турниров ATP за всю карьеру. До этого спортсмен побеждал на турнирах в Сиднее и Уинстон-Сейлеме.

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