Российский теннисист раскритиковал в одиночку кричавшего «Россия!» болельщика

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал болельщика, в одиночку кричавшего «Россия!» на матче Кубка Дэвиса против Белоруссии. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Российский болельщик, который орал "Россия!", не давал мне никаких позитивных эмоций и вибраций. Я не хочу сказать, что он делает плохое. Но этот болельщик [своим криком] подавлял других зрителей. Они думали, что если будут кричать так же, то будут выглядеть как он — неумно. За белорусов болели лучше, более сплоченно. Я уверен, что сопернику это помогло сыграть хорошо», — рассказал спортсмен.

Медведев проиграл Илье Ивашко со счетом 6:7 (2:7), 4:6 в рамках матча плей-офф первой группы Кубка Дэвиса. Счет в серии с белорусами стал 1:1.

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