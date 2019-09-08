Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах в Мосгордуму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана Медведева проголосовали на выборах в Мосгордуму. Фотографии с избирательного участка глава правительства опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщает ТАСС, премьер и его супруга проголосовали в столичном районе Раменки, в здании «Шуваловской гимназии №1448», где находится избирательный участок номер 2760. Он работал в обычном режиме, гимназию не стали специально закрывать для других избирателей из-за приезда премьер-министра. Агентство уточняет, что Медведев голосует на этом избирательном участке уже более 10 лет. В «Шуваловской гимназии» в свое время сдавал ЕГЭ сын премьера Илья.

Ранее в воскресенье, 8 сентября, свой голос на выборах в Мосгордуму отдал президент России Владимир Путин. Он проголосовал в здании Российской академии наук. Путин признался, что лично не знает кандидата, за которого отдал голос, но понадеялся, что это «хороший, порядочный человек».

8 сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка. Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Нескольким оппозиционным кандидатам было отказано в регистрации из-за проблем с подписями. После этого в столице прошла волна массовых акций протеста, которые не были согласованы властями.

Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 регионах. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

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