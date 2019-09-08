В Крыму ответили на протест Украины из-за выборов на полуострове

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в Крыму. Об этом сообщает RT.

Ганжара заявил, что другой реакции от украинских властей в Крыму и не ожидали. «Что там думают на Украине относительно этого, нас не касается», — сказал депутат.

«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов, которые в этом отношении имитируют просто бурную деятельность», — отметил Ганжара. Он добавил, что избранные органы будут работать в соответствии с российским законодательством вне зависимости от позиции украинской стороны.

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Ранее МИД Украины заявил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму. Киев призвал международных партнеров не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с представителями российской администрации в Крыму и «усилить усилия» по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.

8 сентября 2019 года в Крыму проходят выборы в Государственный совет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел полуостров Крым. Украина и ряд других стран считают Россию оккупантом, но Москва отвергает обвинения. В том же году государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России ограничительные меры. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из стран, поддержавших санкции. Запад связывает отмену мер с выполнением минских отношений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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