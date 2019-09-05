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Украина обиделась на венгерского чиновника за слова о Донбассе

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Министерство иностранных дел Украины заявило протест в связи с высказываниями госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея о военном конфликте в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что представитель венгерского правительства использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине, в то время как Киев считает конфликт «актом российской агрессии». Ситуацию, когда высокие должностные лица соседнего государства допускают подобные высказывания, в МИД Украины назвали категорически неприемлемой.

По мнению украинских дипломатов, такая риторика Будапешта является подменой понятий и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Киев призвал власти Венгрии к солидарности в вопросе территориальной целостности Украины.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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