На Дальнем Востоке завершились выборы

Избирательные участки закрылись в Забайкальском крае, жители которого определяли губернатора, а также в соседних Амурской области и Якутии, где проходили муниципальные выборы. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 8 сентября.

«Забайкальский край демонстрирует очень честную, порядочную, достойную кампанию», — заявил член Общественной палаты РФ Иван Абажер.

Спокойный ход голосования подтвердила член общественной палаты России, профессор Татьяна Клименко.

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За губернаторское кресло в регионе борются представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

В Якутии в единый день выбирали глав и депутатов муниципалитетов. В Благовещенске, столице Амурской области, голосовали за депутатов городской думы. Как отметили в горизбиркоме, выборы прошли без нарушений.

8 сентября в России проходит более пяти тысяч выборов разного уровня. Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовали на выборах в Мосгордуму. После голосования глава государства признался, что лично не знает кандидата, за которого отдал голос.

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