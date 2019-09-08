Избран глава Ингушетии

Главой Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики. За его кандидатуру проголосовали депутаты народного собрания региона, передает РИА Новости.

Согласно законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из списка кандидатур, внесенных президентом страны.

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26 августа Владимир Путин внес в народное собрание три кандидатуры на пост руководителя Ингушетии. Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией 12 лет, в июне объявил о сложении с себя полномочий. Это решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики».

Калиматову 60 лет, его последнее место работы — управление Росприроднадзора по Самарской области. Там же он работал советником губернатора и возглавлял контрольный департамент. С августа 2004-го по 2007 год был прокурором Ингушетии. С 1990 года служил в органах прокуратуры.

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