В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в вопросе мирного договора у Японии «существуют завышенные ожидания». «Нахождение развязок по таким жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в то же время отношения между двумя странами развиваются довольно позитивно.

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Вопрос мирного договора в очередной раз был поднят 5 сентября 2019 года в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), на котором присутствовали, в частности, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Глава правительства тогда заявил, что двум странам нельзя медлить с заключением договора. Абэ также отмечал, что в настоящее время идет создание образа новых отношений между Токио и Москвой. «Следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — говорил он.

Путин, в свою очередь, отметил, что Россия стремится заключить мирный договор. «На первый взгляд, казалось бы, это так просто, на самом деле, вся эта проблема досталась нам из прошлого, но мы, действительно, и я, и Синдзо [Абэ], мы хотим ее решить», — отмечал российский лидер.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

Япония не признает российского суверенитета над Южными Курилами и называет их «северными территориями». Россия, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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