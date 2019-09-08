Российско-украинский обмен заключенными сочли первым шагом к дружбе

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщается на сайте СЕ.

«Это обнадеживающий шаг на пути к примирению двух государств — членов СЕ и важный элемент минского процесса», — сказал Ягланд. Он добавил, что Совет Европы готов оказать содействие для дальнейшего примирения Москвы и Киева.

Материалы по теме Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с завершением процедуры обмена заключенными. По его словам, «это очень хорошая новость и гигантский шаг к миру».

Обмен заключенными между Россией и Украиной начался утром 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

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