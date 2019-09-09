Названа авиакомпания с самым разнообразным питанием на борту

Российский онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг авиакомпаний с самым разнообразным меню на борту. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты сервиса изучили меню 111 авиакомпаний со всего мира, включая 25 российских перевозчиков. За наличие каждого типа питания, отличного от стандартного, авиакомпания получала один балл. Отмечается, что к специальному питанию относятся блюда, приготовленные в соответствии с диетическими предпочтениями и религиозными взглядами пассажиров.

Таким образом выяснилось, что самое разнообразное питание на борту предлагает авиакомпания Singapore Airlines, которая набрала 26 баллов. На втором месте оказался азербайджанский перевозчик Azal (25 баллов), а третью позицию заняла национальная японская авиакомпания JAL (23 балла).

Кроме того, в топ-10 авиалиний с разнообразным меню вошли Air Serbia (23 балла), China Southern Airlines (22 балла), Korean Air (22 балла), Aegean (20 баллов), Air China (20 баллов), Hainan Airlines (20 баллов) и Hong Kong Airlines (20 баллов).

В июне онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» составил рейтинг зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту. Для этого специалисты проанализировали 27,5 тысячи отзывов пассажиров на сайте онлайн-сервиса. Выяснилось, что больше всего россиянам нравится питание авиакомпании Uzbekistan Havo Yullary.

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