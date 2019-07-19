Британское агентство признало «Аэрофлот» самым пунктуальным в Европе

Компания «Аэрофлот» заняла первое место в Европе по пунктуальности полетов согласно результатам июньского исследования ведущего международного аналитического агентства OAG (Великобритания). Об этом говорится в сообщении перевозчика.

По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, среди 50 самых пунктуальных авиакомпаний мира «Аэрофлот» показал лучший результат из европейских перевозчиков с глобальным охватом деятельности. В июне 2019 года 85,4 процента рейсов российского перевозчика были выполнены точно по расписанию. Авиакомпания со значительным отрывом опередила крупнейших европейских конкурентов.

«Аэрофлот» получил от агентства OAG высшую оценку «пять звезд» за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла российский перевозчик стал единственной авиакомпанией в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок. Компания вошла в 10 процентов участников программы On-Time Performance Star Ratings, удостоенных оценки «пять звезд».

В 2018 году «Аэрофлот» принял ряд эффективных мер, которые помогли существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них — строгое выполнение правил посадки на рейс. В планах авиакомпании — нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.