«Лучшее блюдо на планете» от британки навеяло людям ассоциации с экскрементами

Пользователям соцсетей не понравился ужин, который приготовила жительница британского города Глазго по имени Мел. Как пишет Daily Mail, комментаторам в Twitter фотография блюда навеяла ассоциации с отходами жизнедеятельности организма.

Мел опубликовала в Twitter фото тарелок с вареным картофелем и мясом с овощами в подливке. Женщина подписала снимок: «Лучшее приготовленное дома блюдо на планете».

Публикация британки набрала 12 тысяч лайков. Большинство комментаторов выражали недовольство внешним видом блюда и критиковали кулинарные способности Мел. «Я знаю бездомных, которые едят лучше», — писал Augmented Pepe. «Выглядит как то, что выходило из меня за несколько часов до колоноскопии», — признавался Simon Rusbridge. «Когда ты уже из тюрьмы выйдешь?» — спрашивал spectrepunship.

Мел объяснила, что готовила традиционное шотландское блюдо по рецепту своей бабушки. «Если вы думаете, что так кормят в тюрьме, вы никогда там не сидели. Вообще я люблю готовить блюда тайской и карибской кухни, но это дань уважения моей бабушке», — ответила женщина хейтерам.

В интервью Daily Mail Мел призналась, что раньше также публиковала фото еды, но они никогда не получали такого внимания.

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