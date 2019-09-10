Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе

Защитник «Эвертона» и сборной Колумбии Йерри Мина оштрафован за нарушение запрета на участие футболистов в деятельности букмекерских компаний. Об этом сообщает BBC Sport.

Летом игрок участвовал в съемках рекламного ролика для колумбийского букмекера Betjuego. За этот поступок Футбольная ассоциация Англии обязала спортсмена выплатить 11,2 тысячи евро. Наказание для Мины могло бы быть более жестким, но британские спортивные чиновники приняли во внимание принесенные игроком извинения, а также тот факт, что гонорар за съемки в рекламе колумбиец потратил на благотворительность.

Мина перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны», ливерпульский клуб заплатил за игрока чуть более 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник отыграл без замен все четыре матча Английской премьер-лиги (АПЛ).

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