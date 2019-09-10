Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением

Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Его цитирует ТАСС во вторник, 10 сентября.

«Если мы будем таким образом участвовать в избирательных кампаниях, то легитимность результатов голосования может подвергнуться сомнению», — сказал Булаев.

По его словам, распоряжение о передаче документов поступило от главы московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина. Представитель ЦИК допустил, что документы могли быть фальшивыми, и коммунист не знал о происходящем.

Ранее в сети, как указывает ТАСС, появилась информация о том, что незадолго до единого дня голосования полициям обнаружила в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незаполненные бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ.

По итогам выборов 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва займут оппозиционеры. Больше всего мест досталось коммунистам — 13. Итоговая явка составила 21,77 процента.

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