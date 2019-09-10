«Безумная» пресс-конференция тренера Косово разошлась на мемы

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд провел эмоциональную пресс-конференцию перед матчем квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Англии. Видео появилось в Twitter-аккаунте «Би-би-си».

Шалланд объяснял журналистам, какая тактика является самой подходящей для его команды. По его мнению, игроков нельзя заставлять бежать вперед, в их головах должна быть мысль: «Я хочу, я буду бороться за мяч». Пользователи соцсетей посчитали реакцию тренера «безумной» и «дикой».

Они вспоминали других футбольных деятелей, отличившихся эмоциональным поведением. Один из юзеров сравнил Шалланда с Диего Марадоной, употребившим кокаин. «Когда вы к 50-й минуте проигрываете Англии со счетом 4-0, и ваш тренер просит вас атаковать», — подписал еще один болельщик кадр с пресс-конференции.

Матч между сборными Англии и Косово состоится 10 сентября. Он начнется в 21:45 по московскому времени.

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