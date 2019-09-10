Названы запрещенные к мытью продукты

Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением. Об этом говорится в сообщении организации.

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По данным специалистов, в 25 процентах случаев у людей, которые вымыли птицу перед приготовлением, диагностировали острую кишечную инфекцию, вызванную сальмонеллой. Они поясняют, что в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а только распространяются по кухне вместе с каплями воды. Они попадают на чистую посуду или другую еду и угрожают здоровью. Эксперты утверждают, что патогенные бактерии можно убить только путем длительной термической обработки — при этом внутренняя температура продукта должна быть не ниже 74 градусoв.

Также специалисты уверяют, что вовсе не обязательно мыть яйца, которые продаются в упаковке, так как скорлупа имеет пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу. Она может пропасть после мытья, и в результате микробы через поры проникнут в яйцо. Помимо этого, в список продуктов, которые не обязательно мыть перед приготовлением, специалисты включили грибы (их следует протирать влажной тканью).

Среди продуктов, которые нужно мыть перед приготовлением, оказались овощи, фрукты, зелень, крупы (например, мытье риса помогает убрать излишки крахмала). Также эксперты рекомендуют замачивать перед приготовлением очищенный картофель, особенно перед жаркой — это позволяет избавиться от лишнего сахара и снизить риск образования акриламида, который является сильным канцерогеном. Эксперты рекомендуют замачивать перед приготовлением и бобовые — это позволяет избавиться от компонентов, способствующих повышенному газoобразованию.

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