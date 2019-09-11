Эстония захотела лишить украинцев и «хомо советикус» безвизового режима

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, так как он обеспокоен наплывом трудовых мигрантов из этой страны. Об этом сообщает ERR.

Хельме понимает, что полностью упразднить миграцию не получится, но считает, что Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. Он пообещал представить соответствующие законодательные инициативы в парламент уже этой осенью.

Министр добавил, что лидеры Консервативной народной партии (EKRE) заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет троянским конем.

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — подчеркнул он.

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Ранее сын политика, Мартин Хельме, который занимает пост министра финансов страны, также высказывался против украинских мигрантов. Он заявил, что из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране. «Как это у нас нет беженцев? У нас же 20 тысяч украинцев. Это же иммиграция. Если мы ничего не сделаем, то как нация окажемся в меньшинстве на своей родине уже через несколько лет», — сказал он.

ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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